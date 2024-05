Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Montag, den 06.05.24, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr, verwickelten in der Flunderstraße zwei bislang unbekannte männliche Personen eine 87-jährige Geschädigte unter einem Vorwand in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf begab sich einer der beiden Täter in das Wohnhaus der Geschädigten und entwendete Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, den 05.05.24, gegen 11:00 Uhr, bis Montag, den 06.05.24, gegen 08:00 Uhr, verschaffte sich in der Bremer Straße ein bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte und entwendete aus dieser Spirituosen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 05.05.24, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, kam es in Nikolausdorf auf dem Beverbrucher Damm im Bereich eines Parkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW, der Marke Opel, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

