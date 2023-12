POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kurtscheid (ots) - Am 22.12.2023 in der Zeit von ca. 17 Uhr bis 19:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Tiergarten" in Kurtscheid. Hierbei verschafften sich der/die Täter durch aufhebeln der Terrassentüre Zutritt zu dem Anwesen. Anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. ...

