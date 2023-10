Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Lkw auf großer Fahrt

Ein in Elztal geparkter Lkw machte sich am Montagmorgen selbstständig und verursachte dabei Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Fahrer hatte seinen Laster in der Tannenstraße abgestellt, diesen aber wohl nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Daraufhin rollte der Lkw gegen 9.30 Uhr los und durchbrach nach wenigen Metern Bäume und Sträucher neben der Bundesstraße 27. Die dadurch umstürzenden Bäume schlugen auf der Fahrbahn auf und beschädigten einen Mercedes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungs- und Baumfällarbeiten jedoch zeitweise gesperrt werden.

Mudau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagmorgen verursachte eine unbekannte Person Schäden an einem in Mudau geparkten Wagen, meldete den Unfall jedoch nicht der Besitzerin oder der Polizei. Der VW Up stand zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr vor einem Wohnhaus in der Neuhofstraße. In diesem Zeitraum entstand der Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn-Hornbach: Bierbank gestohlen - Zeugen gesucht

Vergangene Woche wurde eine Bierbank vom Erntedankfest in Walldürn-Hornbach gestohlen. Zwischen Sonntag, dem 1. Oktober - 12 Uhr, und Montag, dem 2. Oktober - 12 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Bank vom Veranstaltungsort im Gewann Ehrlein. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Walldürn-Hornbach: Absperrung gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine Absperrung mitsamt Warnpfosten stahlen Unbekannte vergangene Woche in Walldürn-Hornbach. Zwischen Samstag, dem 30.09. - 11 Uhr und Montag, dem 02.10. - 10 Uhr, wurde die Absperrung, die zuvor in der Hambrunner Straße an der Einfahrt in Richtung Grüngutplatz stand, entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell