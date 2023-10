Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis



Wertheim: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person stahl am Montagabend ein Pedelec in Wertheim-Dertingen. Das Rad stand um 19.30 Uhr noch an der Aalbachstraße. Als der Besitzer um 20 Uhr wieder zum Abstellort kam, musste er feststellen, dass das Pedelec nicht mehr da war. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Kollision mit einer Straßenlaterne

Weil eine Autofahrerin sich in der Straße geirrt hatte, kollidierte sie am Montagnachmittag in Wertheim mit einer Straßenlaterne. Die 67-Jährige war gegen 14.15 Uhr in den Godmanchesterring abgebogen, musste dann aber feststellen, dass diese Straße sie nicht an ihr Ziel führte. Beim Wendeversuch stieß sie mit ihrem VW gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin abknickte. Die 47-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

