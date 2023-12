Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberischer Ladendiebstahl in Kaufhaus, Detektiv verletzt

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr entnahmen zwei Tatverdächtige mehrere Parfümflacons aus der Auslage eines Kaufhauses in der Maximilianstraße und verstauten diese unter ihrer Kleidung. Ein 41-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach die beiden Täter an, worauf diese flüchteten. Dem aufmerksamen Detektiv gelang es, einen 27-jährigen Tatverdächtigen an den Füßen zu ergreifen und zu Boden zu bringen. Während der Detektiv versuchte den 27-Jährigen festzuhalten, attackierte der zweite Tatverdächtige den Detektiv von hinten in der Absicht, den 27-Jährigen zu befreien. Es kam zu einem Gerangel zwischen beiden Tätern und dem Detektiv, wobei der 27-Jährige Schläge und Tritte gegen den Detektiv ausführte und der zweite Tatverdächtige den Detektiv würgte und in den Schwitzkasten nahm. Der Detektiv ließ den 27-Jährigen allerdings nicht los. Ein 55-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und schritt ein, was den zweiten Tatverdächtigen zur Flucht veranlasste. Gemeinsam gelang es dem Ladendetektiv und dem Zeugen, den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden hierbei gestohlene Parfümflacons im Wert von ca. 400 Euro. Auch der zweite Tatverdächtige hatte Parfüm in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Trotz intensiver Fahndung gelang es ihm, im vorweihnachtlichen Innenstadtgetümmel unterzutauchen. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorläufig fest und führten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Der Ladendetektiv zog sich eine Schürfwunde am Bein, eine Blutung im Mund sowie starke Schmerzen im Oberschenkel zu.

