Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Kupferrohr

In der Zeit von Donnerstag, 02. Mai 2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 03. Mai 2024, 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter Kupferfallrohr einer Friedhofskapelle in der Molberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkohol und Cannabis Einfluss

Am Dienstag, 07. Mai 2024, gegen 17:35 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Löningen die Berliner Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei informiert, da der 53-Jährige aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Ein durchgeführter Test ergab eine Beeinflussung von 1,76 Promille sowie eine Beeinflussung hinsichtlich THC. Bei dem 53-Jährige wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Btm-Einfluss Am Dienstag, 07. Mai 2024, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Löninger Straße. Im Verlauf einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 07. Mai 2024, gegen 09:20 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pedelec die Peheimer Straße in Richtung Kammersand zu kreuzen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 62-jährigen Frau aus Rhauderfehn. Der 76-Jährige wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 06. Mai 2024, 13:00 Uhr bis Dienstag, 07. Mai 2024, 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das geparkte Wohnmobil eines 66-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte das Wohnmobil der Marke Knaus auf einem Parkstreifen in der Thujastraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Mai 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Löningen. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Beetle, auf einem Parkplatz auf dem Kurt-Schmücker-Platz abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. Mai 2024, gegen 17:14 Uhr kam es in Halen, Baumwegstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem Pkw von der Baumwegstraße nach rechts auf die B 213 abzubiegen. Hierbei missachtet der unbekannte Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines 20-jährigen Mannes mit seinem Pkw. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies bemerkt eine 58-jährige Frau aus Großenkneten zu spät und fährt mit ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell