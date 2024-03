Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Buchholz - Polizei sucht Einbrecher

Winsen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 62jähriger Motorradfahrer aus Schwarzenbek am Mittwoch, 20.03.2024, als er mit seinem Motorrad die Winsener Straße in Drage befuhr. Ein entgegenkommender 68jähriger Fahrer eines Transporters bog von der Winsener Straße nach links in die Zufahrt eines Gewerbebetriebes ab und übersah dabei den Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden musste. Die Unfallstelle musste zeitweilig komplett gesperrt werden.

Buchholz - Polizei sucht Einbrecher

In der Nacht von Dienstag, 19.03, auf Mittwoch, 20.03.2024, sind bislang unbekannte Täter in zwei Praxen in der Kirchenstraße in Buchholz eingebrochen. Zunächst verschafften sich der oder die Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einer Zahnarztpraxis. Im Anschluss drangen der oder die Täter dann in eine angrenzende Kleintierpraxis ein. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter 04181/ 2850

