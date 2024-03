Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vierhöfen - Zweiter Einbruch endet mit Festnahme ++ Regesbostel - Brand eines Hauses

Landkreis Harburg (ots)

Vierhöfen - Zweiter Einbruch endet mit Festnahme

Ein 38-Jähriger Mann aus Pinneberg konnte am Montagabend festgenommen werden. Er und zwei bislang unbekannte Männer brachen zuvor in ein Haus im Vierhöfener Ortsteil Weddermöde ein. Eine Zeugin hörte gegen halb elf abends laute Geräusche. Als sie sich in Richtung dieser begab, kamen ihr die flüchtenden Täter entgegen. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit großem Kräfteansatz ein. An dieser war unter anderem auch ein Hubschrauber und Diensthunde beteiligt. Unweit des Tatortes konnten die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug stoppen. Aus diesem flüchteten zwei unbekannt gebliebene Personen. Bei der dritten, im Fahrzeug verbliebenen Person, handelt es sich um den festgenommenen Pinneberger. Die Adresse in Weddermöde war den Beamten übrigens gut bekannt. Erst am Montagmittag nahmen die Beamten einen Einbruch in das gleiche Objekt auf. Dieser geschah im Verlaufe des letzten Wochenendes. Ob auch die erste Tat mit den Tätern in Verbindung steht und wer die beiden flüchtigen Personen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Erlangt haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Regesbostel - Brand eines Hauses

Am Montagabend, gegen 22 Uhr bemerkte eine Frau Rauchgeruch im Sauensieker Weg, in Regesbostel. Als sie sich daraufhin nach draußen begab, sah sie zunächst Rauch und dann Flammen aus dem Dach des Nachbarhauses aufsteigen. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Diese war bei Eintreffen der zeitgleich benachrichtigten Polizei schon am Löschen des in Vollbrand stehenden Objektes. Dies dauerte bis in den frühen Dienstagmorgen. Da das Dach teilweise eingestürzt ist, konnte die Polizei das Haus noch nicht zur Spurensuche betreten. Daher ist bislang unklar, warum das seit kurzem unbewohnte Gebäude in Brand geraten ist. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Buchholz.

