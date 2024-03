Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 16.-17.03.2024

Buchholz in der Nordheide (ots)

Regesbostel - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.24 gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hohen Berg. Das Wohnhaus wurde durchsucht und die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizeistation Hollenstedt unter Tel. 04165-217690, entgegen.

Tostedt - Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.03.24 gegen 18:30 Uhr in der Friedrich-Vorwerk-Straße. Ein 56-jähriger Fahrer eines Motorrades kam alleinbeteiligt in einer Kurve zu Fall, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Seevetal/Meckelfeld - Trunkenheit mit fremdem LKW

Am frühen Sonnabendabend, 16.03., ergriff ein 40-jähriger Mann aus Seevetal die Gelegenheit beim Schopf, als er einen unverschlossenen Lkw in Meckelfeld feststellte. Er startete das Fahrzeug und fuhr einige Meter bis er schlussendlich mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidierte. Weder der Halter des LKW oder seine Fahrerlaubnis der Klasse B noch seine körperliche Verfassung hätten die Fahrt gestattet. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung in Höhe von 1,64 Promille festgestellt. Es folgten die Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Fleestedt/Neu Wulmstorf - KFZ-Komplettentwendungen

In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03.24 wurden gleich zwei Fahrzeuge durch Unbekannte entwendet. Zuerst bemerkte der Halter eines Hyundai Tucson in Fleestedt, dass sein Fahrzeug in der Nacht durch unbekannte Täter entwendet wurde. Wenig später meldete sich der Halter eines Toyota Yaris aus Neu Wulmstorf. Sein Fahrzeug stand am Morgen ebenfalls nicht mehr vor dem Mehrfamilienhaus. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagnachmittag versucht sich ein 34-jähriger Pkw-Fahrer zunächst einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er das Anhaltesignal eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) missachtet. Er setzt seine Fahrt auf der A39 in Richtung Lüneburg zunächst fort, lässt sich im Bereich Winsen (Luhe) dann aber doch noch kontrollieren. Grund für sein "Nicht-bemerken" des Anhaltesignals ist möglicherweise, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt auf der A7

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt den Beamten der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) auf der A7 in Richtung Hannover ein Pkw mit ausländischer Zulassung aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrzeugführers schlägt den Beamten bereits deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein folglich durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann darf in nächster Zeit zu Fuß gehen, denn sein Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Stelle - Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Am Freitagabend zwischen 17:30 - 21:30 Uhr haben unbekannte Täter in Stelle auf dem Parkplatz des Aldi Zentrallagers einen weißen Transporter der Marke Ford entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-7960, entgegen.

Winsen (Luhe) - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Samstag, 16.03., gegen 10:20 Uhr, kam es auf der Hamburger Straße in Winsen (Luhe) in Höhe der Esso-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin eines VW Golf mit einem E-Scooter-Fahrer zusammenstieß. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt trotz Sturz anschließend fort, ohne seine Personalien mit der anderen Beteiligten auszutauschen. Der E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei dem Polizeikommissariat in Winsen (Luhe), Tel. 04171 7960, melden.

Putensen - Fahrt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Heidecops der Polizeistation Hanstedt einen 36-jährigen Fahrzeugführer in Putensen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug zugelassen waren. Den Fahrzeugführer erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

