Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Raubüberfall und versuchtem Raub am Bahnhofsvorplatz ++ Buchholz - Nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach Raubüberfall und versuchtem Raub am Bahnhofsvorplatz

Am Dienstag, 12.03.2024, gegen 10.20 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen zum Bahnhofsvorplatz gerufen. Dort hatte ein 18-jähriger zwei Jugendliche beobachtet, wie sie versuchten, ein Fahrrad aus dem Fahrradstand zu stehlen. Als die beiden auf den Zeugen aufmerksam wurden, gingen sie ihn an und versuchten, ihm das Portmonee aus der Jacke zu ziehen. Der 18-Jährige rief um Hilfe. Als Zeugen dies bemerkten, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich ein 16-Jähriger bei den Beamten. Ihm hatten vermutlich dieselben Täter nur rund 20 Minuten vorher ein Paar Apple Earpods und eine Powerbank weggenommen, als er gerade die Treppe zur Bahnhofsbrücke entlanggehen wollte.

In beiden Fällen werden die Täter als circa 16-17 Jahre alt und circa 165-175 cm groß beschrieben. Beide waren mit dunklen Jogginghosen bekleidet und trugen Basecaps. Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen, dass Duo im Bereich des Bahnhofvorplatzes ebenfalls aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Ein 29-jähriger Mann ist am Dienstagabend, 12.3.2024, von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte er seine Ex-Lebenspartnerin bedroht. Da der Mann sich nicht beruhigen wollte, wurde er von den Beamten mit Handschellen fixiert und in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand und versuchte, einem Beamten in die Hand zu beißen. Selbst in der Gewahrsamszelle versuchte der Mann noch, sich gewaltsam zu befreien. Zudem beleidigte er die Beamten während des gesamten Einsatzes.

Gegen den 29-Jährigen wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell