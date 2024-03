POL-WL: Jagdwilderei - Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots) - Gestern, 11.03.2024, gegen 19.30 Uhr, wurde der Polizei in Neu Wulmstorf durch die Schulleitung gemeldet, dass ein Schüler im Freundeskreis einen Amoklauf an der Oberschule angekündigt habe. Noch am Abend wurden die Zeugen befragt und der jugendliche Beschuldigte aufgesucht. Aus den Befragungen und der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten ...

mehr