POL-WL: Frontalzusammenstoß

Seevetal/Meckelfeld (ots) - Bereits am Freitag, 8.3.2024, gegen 11:00 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Meckelfeld. Sie gab an, von ihrem Balkon aus beobachtet zu haben, wie zwei männliche Jugendliche in einem Wäldchen zwischen Appenstädter Weg und Glüsinger Straße zwei Fahrräder in einem Gebüsch versteckt hätten. Bei der Nachschau fanden die Beamten zwei Mountainbikes, die etwa etwa fünf Meter ...

mehr