Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Unfall auf der B 75 am Sonntagmorgen

B 75 - Kakenstorf (Landkreis Harburg) (ots)

Am Sonntagmorgen des 10.03.2024 sichteten Ersthelfer kurz nach halb sieben Uhr morgens einen blauen Opel Combo-C am rechten Straßenrand der B 75 bei Kakenstorf (Nahe Höhe Bergstraße) in einem Trümmerfeld. Der PKW hatte sich offensichtlich überschlagen und befand sich halb auf dem PKW-Dach liegend. Der Fahrzeugführer (20) war eingeklemmt und konnte trotz schneller Hilfe durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Notarzt nur noch tot geborgen werden. Hierzu musste das stark zerstörte Fahrzeugwrack mit hydraulischem Gerät durch die Feuerwehr geöffnet werden. Nach einer ersten Unfallrekonstruktion war der alleinbeteiligte Fahrer aus Richtung Tostedt in Richtung Buchholz mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß das Fahrzeug gegen die Leitschutzplanke und geriet anschließend durch Schlingern und Schleudern an den rechten Straßenrand gegen und über die dortige Leitschutzplanke, die sich teils deutlich in das Fahrzeug schnitt. Die B 75 wurde für die Unfallaufnahme und erforderliche Bergungsarbeiten für mehrere Stunden bis 10:20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell