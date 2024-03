Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Terrassentür aufgehebelt ++ Neu Wulmstorf - Einbrecher gestört ++ Buchholz - Volltrunken mit Pkw gefahren

Eyendorf (ots)

Terrassentür aufgehebelt

In der Nacht zum 7.3.2024, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr, kam es an der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täterschaft hatte zunächst die Terrassentür aufgehebelt und das Haus betreten. Offenbar ließ sie dann aber von ihrem Vorhaben ab. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 5000 EUR.

Neu Wulmstorf - Einbrecher gestört

Im Meisterweg haben Unbekannte am Donnerstag, 7.3.2024, in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr, versucht, in ein Reihenhaus einzubrechen. Offenbar wurden sie bereits beim Ansetzen ihrer Werkzeuge gestört und flüchteten wieder. Es blieb bei geringem Sachschaden an der Hauseingangstür.

Buchholz - Volltrunken mit Pkw gefahren

Ein 40-jähriger Mann ist am Donnerstag, 7.3.2024, von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Pkw auf der Soltauer Straße unterwegs war. Gegen 19:30 Uhr stoppten die Beamten den Wagen. Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

