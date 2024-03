Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind lief auf die Fahrbahn - von Pkw erfasst ++ Stelle - Portmonee gestohlen

Neu Wulmstorf/Daerstorf (ots)

Kind lief auf die Fahrbahn - von Pkw erfasst

Ein neunjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5.3.2024, schwer verletzt worden. Der Junge war gegen 15:40 Uhr, kurz vor der Einmündung Schwiederstorf Weg, auf die Fahrbahn der Wulmstorfer Straße gelaufen, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 19-jährige Frau, die mit ihrem Pkw auf der Wulmstorfer Straße von Neu Wulmstorf in Richtung Elstorf unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und er fasste den Jungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik.

Stelle - Portmonee gestohlen

Eine 85-jährige Frau ist bei einem Einkauf in einem Discounter an der Straße Oldendörpsfeld am Dienstag, 5.3.2024, bestohlen worden. In der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:35 Uhr war die Frau im Laden unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche. Ihre Beute: Mehrere hundert Euro Bargeld und Papiere.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell