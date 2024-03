Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Tostedt - Werkzeuge und Maschinen gestohlen ++ Buchholz - Wohnungseinbruch ++ Buchholz - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Jesteburg (ots)

Pkw-Diebstahl

Ein grauer Toyota Landcruiser ist in der Nacht zu heute, 5.3.2024, von einem Grundstück an der Straße Am Hundsberg entwendet worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 7:50 Uhr. Den Tätern gelang es, das Fahrzeug ohne Schlüssel zu öffnen und zu starten. Sein Wert wird auf rund 50.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Tostedt - Werkzeuge und Maschinen gestohlen

Am vergangenen Wochenende waren Werkzeugdiebe in Tostedt unterwegs. In der Zeit zwischen Freitag, 1.3.2024 und Montag, 4.3.2024 hebelten die Täter auf einer Baustelle am Quittenweg zwei Container auf und entwendeten daraus Winkelschleifer, Bohrmaschinen und andere Geräte.

An der Dieckhofstraße öffneten die Täter zunächst einen zwei Meter hohen Bauzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend brachen sie drei Baucontainer auf und entwendeten auch daraus Werkzeuge.

Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am Wochenende auf den Baustellen bemerkt wurden, nimmt die Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04181 404270 entgegen.

Buchholz - Wohnungseinbruch

Ein Einfamilienhaus am Suerhoper Brunnenweg ist am Montag, 4.3.2024, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15 und 23:30 Uhr hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Täter konnten unbemerkt entkommen.

Buchholz - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Auf der Bremer Straße kam es am Montag, 4.3.2024, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 21 Uhr überquerte ein fünfjähriges Mädchen im Bereich der Bedarfsampel bei der Kreuzung Königsberger Straße die Fahrbahn. Nach Zeugenangaben zeigte die Ampel allerdings Rotlicht für Fußgänger. Ein 28-jähriger Mann, der mit seinem Ford Transit die Örtlichkeit passierte, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Kind. Die Fünfjährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

