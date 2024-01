Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilungen PK Varel, Betrachtungszeitraum: 19.01.-23.01.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung am Bahnhof

Varel - Am Samstag, den 20.01.2024, gegen 18:25 Uhr, wurde am Bahnhof in Varel eine Sachbeschädigung begangen. Die Verglasung des Fahrstuhls zum Bahnhofsvorplatz wurde zerstört, so dass dieser nicht mehr benutzt werden kann. Am Ereignisort konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden. Zeugen die Hinweise zur Tathandlung, oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Pkw

Varel - In der Nacht zu Sonntag wurde ein auf dem Mitfahrerparkplatz in der Oldenburger Straße abgestellter Pkw angegangen. An der Seitenscheibe der Fahrertür wurden mehrere Hebelmarken festgestellt. Als Tatmittel wurde offensichtlich ein Schnellspanner benutzt. Dieser wurde von einem ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Fahrrades abgebaut und am Tatort zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Brand in einer Möbelwerkstatt

Bockhorn- Am Samstag, den 20.01.2024, musste die Feuerwehr Bockhorn um 19.30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Urwaldstraße ausrücken. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung war der Brand bereits gelöscht. Es entstand Sachschaden im Gebäude. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlung zur Brandursache wurden aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Varel-

Ein auf dem Kundenparkplatz des famila-Marktes abgestellter Pkw wurde am Samstag im Zeitraum von 09:53 Uhr-10:15 Uhr beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in einen Imbiss

Zetel-

Im Tatzeitraum Mittwoch 17.01.2024 12.00 Uhr - Freitag 19.01.2024, 12:50 Uhr, wurde eine rückwärtige Tür zu einem Imbiss in der Jakob-Borchers-Straße aufgehebelt. Der Verkaufsraum wurde betreten. Zwei dort befindliche Spielautomaten wurden gewaltsam geöffnet. Die Geldeinschubfächer wurden geleert. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes konnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

