Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Virchowstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 13.01.24, zwischen 10:00-12:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Virchowstraße 56-58c zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Pkw Mercedes-Benz wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher vermutlich beim Ein-oder Ausparken am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 942-0 zu melden.

