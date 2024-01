POL-WHV: Aktuell - Verkehrsunfall auf dem Friesendamm - Sperrung für Bergung eines LKW dauert an - keine Verletzten (mit Foto)

Varel (ots) - Bereits am Montag, 25.12.2023, in der Zeit von ca. 12:30 Uhr - 13:00 Uhr sowie am Dienstag, 26.12.2023, in der Zeit von ca. 14:00 Uhr - 19:20 Uhr, haben bisher unbekannte Täter jeweils eine Tür in der öffentlichen Toilettenanlage am Schloßplatz in Varel beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Varel unter 04451 923-0. Rückfragen bitte ...

