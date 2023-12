Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schirum - Zeugen nach Einbrüchen gesucht/Aurich - Auto beschädigt/Norden - Smartphone gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Schirum - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Gebäude im Auricher Ortsteil Schirum eingebrochen. Beide Einbrüche fanden in der Korbweidenstraße statt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Krematorium und zu einem Fachhandel für Sportgeräte. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannter Täter haben auf dem Auricher Marktplatz ein Auto zerkratzt. Die Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, die Beifahrerseite eines grauen KIA Picanto mit goldener Aufschrift. Dieser wurde im Rahmen einer Verlosung auf dem Auricher Weihnachtsmarkt ausgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Norden - Smartphone gestohlen

Am Samstag haben unbekannte Täter in Norden ein Mobiltelefon gestohlen. Zwischen 13:20 Uhr und 13:40 Uhr wurde einer 38-jährigen Frau, als diese auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gewerbestraße in der Warteschlange eines Imbisswagens stand, ihr Smartphone aus ihrer Jackentasche entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

