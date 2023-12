POL-AUR: Esens - Berauscht gefahren

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Kennzeichen entwendet Am Wochenende haben unbekannte Täter die Kennzeichen eines Autos in Esens gestohlen. Der graue Hyundai wurde am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7:30 Uhr, waren beide Kennzeichen bereits entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Esens unter der ...

