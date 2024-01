Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Feuerwerkskörper beschädigt Türbriefkasten

Varel (ots)

Am Freitag, 12.01.24, gegen 21:50 Uhr, ist ein Türbriefkasten in der Haferkampstraße in Varel mutwillig durch Zünden eines Feuerwerkskörpers beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Varel unter 04451 923-0.

