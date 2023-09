Polizei Homberg

POL-HR: Einbruchsdiebstahl aus Sportlerheim in Wabern: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Wabern

Tatzeit: Samstag, 16.09.2023, 23:05 Uhr bis Sonntag, 17.09.2023, 10:15 Uhr

Zwischen Samstag, dem 16.09.2023, 23:05 Uhr und Sonntag, dem 17.09.2023, 10:15 Uhr sind unbekannte Täter in Wabern in das Vereinsheim am Sportplatz im Reiherwaldweg eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe an der Gebäudefront des Vereinsheims ein und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zusammenfassend erbeuteten die unbekannten Täter zwei Laptops, ein Mischpult mit Mikrofon, zwei JBL Musikboxen, einen Bollerwagen, einen Defibrillator der Marke HeartSine sowie diverse Getränke. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Ob sie das Diebesgut mit dem erbeuteten Bollerwagen abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Die entwendeten Gegenstände belaufen sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05622/99660 bei der Polizei in Fritzlar zu melden.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell