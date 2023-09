Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Homberg (ots)

Homberg / Efze

Tatzeit: Sonntag, den 17.09.2023 um 13:52 Uhr

Der Versuch eines Täters, am Sonntagmittag den 17.09.2023 in der Straße "Am Rasen" in Homberg - Mühlhausen ein Fahrrad zu entwenden, scheiterte und mündete in einer vorläufigen Festnahme. Um 13:52 Uhr hatte der Zeuge festgestellt, dass ein Kinderfahrrad der Marke Ghost vom Grundstück entfernt wurde. Umgehend machte sich dieser auf die Suche nach dem silber/roten Fahrrad. Dabei konnte er den mutmaßlichen Dieb auf der L3224 in Fahrtrichtung Homberg/Efze feststellen. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Homberg/Efze konnten den Tatverdächtigen in der Mühlhäuser Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Gegen den 23-jährigen tatverdächtigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Weiterhin wurde bei dem Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat diesbezüglich die Ermittlungen gegen den tatverdächtigen Mann aufgenommen.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

