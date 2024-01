Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Energiereiches Schmuggelgut

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach beobachtete am 8. Januar im Stadtgebiet Weil am Rhein einen Mann, welcher aus seinem vor einem Paketshop parkenden, in der Schweiz zugelassenen Fahrzeug drei große Pakete entlud. Darauf angesprochen erklärte der Mann der Zollbeamtin und dem Zollbeamten, er habe die Pakete aus der Schweiz mitgebracht und wolle sie nun privat vom Paketshop aus an einen Empfänger in Deutschland versenden. Deren Aufmachung deutete allerdings auf ein Unternehmen als Versender hin. Mit diesen Hinweisen konfrontiert gab der Mann zu, dass sich in den Paketen Produkte seines Schweizer Unternehmens befänden, welche für ein Unternehmen im Landkreis Emmendingen als kostenlose Probesendungen bestimmt seien. Der Mann musste die Beamtin und den Beamten zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn begleiten, wo die Pakete geöffnet wurden. Mehr als 80 Packungen Schokotropfen und über 740 Proteinriegel hatte der Mann an der gewerblichen Warenabfertigung vorbei, ohne verpflichtende Zollanmeldung so nach Deutschland schmuggeln wollen. Im Webshop des Unternehmens konnten die Zöllnerin und der Zöllner die Preise der Waren ausfindig machen und die Eingangsabgaben in Höhe von etwas mehr als 400 Euro berechnen. Gleichzeitig mussten Sie gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung einleiten und erhoben eine Strafsicherheit in Höhe des Abgabenbetrags. Mit den Waren konnte der Mann die Dienststelle schließlich wieder verlassen und diese, so er noch wollte, per Post aufgeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell