Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Kfz

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit von Montag, 15.01.24, 21:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.24, 06:00 Uhr, kam es in der Müllerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Mazda. An dem Fahrzeug wurde das Mazda Logo abgebrochen und die Motorhaube beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

