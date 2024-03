Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tür hielt stand ++ Stelle/Fliegenberg - Frau mit Motorrad verunfallt ++ Neu Wulmstorf - PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Hollenstedt (ots)

Tür hielt stand

In der Zeit zwischen Samstag, 2.3.2024, 16:30 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus an der Straße am Mühlenberg einzubrechen. Die Täter stachen mit einem Hebel durch die Scheibe der Terrassentür (sog. Kittfalzstechen), um den Türgriff umzulegen. Dieser war jedoch abgeschlossen. So blieb es beim Versuch und einem Sachschaden von rund 1000 EUR.

Stelle/Fliegenberg - Frau mit Motorrad verunfallt

Eine 25-jährige Frau hat sich am Sonntag, 3.3.2024, bei einem Verkehrsunfall auf der K1 schwer verletzt. Die Frau war gegen kurz nach 12 Uhr von Hoopte in Richtung Over unterwegs, als sie auf gerader Strecke plötzlich zu Fall kam. Hierbei verletzte sich die 25-jährige schwer. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar.

Neu Wulmstorf - PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz am Karlstein (Rosengartenstraße), kam es am Sonntag, 3.3.2024, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr ist ein dort abgestellter Opel Corsa beschädigt worden. Nach Zeugenangaben hatte einen Unbekannter mit einem Quad auf dem Parkplatz gewendet und dabei die Reifen durchdrehen lassen. Hierdurch wurden Steine von dem Schotterplatz gegen die gesamte rechte Fahrzeugseite des Opel geschleudert. Es entstand ein Schaden von rund 5000 EUR. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend in unbekannte Richtung fort.

Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell