POL-WL: Durch Dachluke eingestiegen, von Bewohnerin überrascht ++ Jesteburg - Schmuckkasten gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Über zwei Promille am Nachmittag

Garstedt (ots) - Fenster aufgehebelt Am Dienstag, 27.2.2024, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:20 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Wulfsen - Einstieg durchs Dachfenster Auch in Wulfsen ...

