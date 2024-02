Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnhauseinbruch ++ Tostedt - Einbrecher überrascht ++ Tostedt/Otter - E-Scooter-Fahrerin angefahren und schwer verletzt ++ Winsen - In Lärmschutzwand gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Wohnhauseinbruch

In der Straße Dobbheide kam es in der Zeit zwischen Mittwoch, 28.2.2024, 11:30 Uhr und Donnerstag, 0:30 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Täter öffneten ein rückwärtig gelegenes Fenster durch sogenanntes Kittfalzstechen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob sie fündig wurden, ist noch unbekannt.

Tostedt - Einbrecher überrascht

In der Buxtehuder Straße kam es am Mittwoch, 28.2.2024, gegen 15:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier nutzten die beiden Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Als sie im Haus nach Beute suchten, wurden sie von einer Bewohnerin überrascht, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Dennoch gelang es ihnen, etwas Bargeld zu erbeuten.

Die beiden Täter waren ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Die Gesichter waren durch über die Nase gezogene Tücher maskiert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Tostedt/Otter - E-Scooter-Fahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine 33-jährige Frau ist am Mittwoch, 28.2.2024, bei einem Verkehrsunfall auf der Weller Straße schwer verletzt worden. Ein 28-jähriger Mann, der mit einem VW Transporter, von der Tostedter Straße kommend, die Weller Straße in Richtung Niedersachsenstraße überqueren wollte, erfasste hierbei die Frau, die mit ihrem E Scooter gerade die Niedersachsenstraße in Richtung Welle überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sie schwer. Die 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winsen - In Lärmschutzwand gefahren

Auf dem Altstadtring kam es am Mittwoch, 28.2.2024, gegen 18:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Etwa 100 m vor der Kreuzung Tönnhäuser Weg verlor eine 75-jährige Frau kurzzeitig das Bewusstsein und kam mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie in eine Lärmschutzwand. Die Frau verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

