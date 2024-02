FW-MG: Brand in einer Ausbildungswerkstatt

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach - Eicken, 01.02.2024, 13:41, Voltastraße (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr über eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Betrieb an der Voltastraße alarmiert. Die eintreffenden Kräfte erkundeten den ausgelösten Melderbereich. Hierbei wurde eine Rauchentwicklung in der Ausbildungswerkstatt festgestellt. Bei Ausbildungstätigkeiten war die mobile Absauganlage eines Schweißgerätes, im Schweißraum der Ausbildungswerkstatt, in Brand geraten. Der Brand konnte mit Feuerlöschern schnell bekämpft werden. Die betroffene Absauganlage wurde ins Freie transportiert, um abschließend Nachlöscharbeiten durchzuführen. Durch das Brandereignis wurden große Teile der Ausbildungswerkstatt verraucht. Die Werkstatt musste mit zwei Hochleistungslüftern entraucht werden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell