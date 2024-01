Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Nach Einbruch Hinweise erbeten

Appenweier, Urloffen (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochfrüh durch Aufhebeln eines Fensters in ein Lebensmittelgeschäft in der Straßburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Inneren mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

