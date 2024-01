Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperverletzung

Kehl (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Königsberger Straße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 16:15 Uhr soll ein 38-Jähriger von einem 28-Jährigen angegriffen und geschlagen worden sein. Trotz geleistetem Widerstand gegen die Beamten konnte der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Er blickt nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung entgegen. Der Angegriffene wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. /ha

