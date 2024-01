Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auf frischer Tat ertappt

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 06.30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw der Marke Lada in der Schwarzwaldstraße. Ein 40-Jähriger konnte von Beamten auf frischer Tat bei dem Diebstahl von Werkzeug in Höhe von mehreren Hundert Euro ertappt werden, sodass auch das Diebesgut vor Ort festgestellt werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Dem 40-Jährigen droht nun ein Strafverfahren. /ja

