Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizisten getreten

Rastatt (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau hat am Montagabend am Bahnhof für reichlich Aufsehen gesorgt und musste schlussendlich von Beamten des Polizeireviers Rastatt überwältigt werden. Der Polizeieinsatz entsprang gegen 19 Uhr der Mitteilung eines Passanten, der von der 56-Jährigen laut seinen Angaben ungewollt fotografiert wurde. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Mittfünfzigerin, die bereits in einen Zug eingestiegen war und sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand, trotz wiederholter Aufforderungen nicht zum Verlassen des Zuges überreden. Die Einsatzkräfte ergriffen die Frau daher an ihren Armen und brachten sie nach draußen. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen trat sie mehrfach gegen die Polizisten, weshalb die Delinquentin fixiert und ihr die Handschließen angelegt wurden. Die Beamten wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortführen. Gegen die Frau wurden Ermittlungen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeame eingeleitet.

/wo

