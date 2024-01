Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin trifft 14-Jährigen Radfahrer und flüchtet - Verursacherin gefunden

Brüggen (ots)

Gegen 19:45 Uhr am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Jungen auf dem Rad und einer 44-jährigen Autofahrerin aus Brüggen. Im Bereich des Kreisverkehrs Boisheimer Straße / Borner Straße in Brüggen, nutzte der 14-Jährige, der in Richtung Borner Straße fuhr, die Mittelinsel, um die Straßenseite zu wechseln. Die 44-Jährige, ebenfalls auf der Boisheimer Straße in Richtung Borner Straße unterwegs, sah den bevorrechtigten Jungen zu spät und traf mit der Frontstoßstange das Hinterrad. Der Junge stürzte zwar nicht, zog sich aber dennoch leichte Verletzungen zu. Auch das Hinterrad war stark beschädigt. Die Autofahrerin stieg aus und fragt den 14-Jährigen, ob es ihm gut gehe, was er zunächst bestätigte.

Die Autofahrerin fuhr anschließend weiter. Der Junge behielt sich glücklicherweise das Kennzeichen des Autos und konnte ebenfalls die Unfallverursacherin gut beschreiben. Dank dieser Hinweise traf die Polizei die 44-Jährige an ihrer Wohnanschrift an. Auch der Pkw war vor Ort und wies passende Beschädigungen auf. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht wurde geschrieben.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Viersen weist nochmals deutlich darauf hin, dass vor allem bei Unfällen mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stets die Polizei zu rufen ist. /cb (81)

