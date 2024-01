Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Fahrraddieb ertappt und vorläufig festgenommen

Viersen (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr hat ein Mann aus einem Schuppen in einem Hof an der Gladbacher Straße in Viersen ein Fahrrad gestohlen. Kurz darauf kehrte er zurück, um wieder in den Schuppen zu gehen. Dabei konnten einige Anwohnerinnen und Anwohner ihn festhalten, bis die Polizei eintraf.

Eine Anwohnerin hat eine App zur Kameraüberwachung des Schuppens. Die meldete ihr eine Bewegung. Als klar war, dass dort jemand Fremdes hineingeht, lief sie zum Schuppen. Da war der Täter aber bereits mit dem Fahrrad verschwunden. Allerdings kehrte der 49-jährige Viersener kurz darauf zurück und wollte wieder in den Schuppen gehen. Daran hinderten ihn Hausbewohner, die gerade auf dem Hof waren.

Den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten gegenüber räumte der Mann ein, das Fahrrad gestohlen zu haben. Er habe es kurz darauf abgestellt, wisse aber nicht mehr wo. Auch eine spätere intensivere Suche förderte das Rad nicht mehr zutage. Dafür fand sich aber diverses Werkzeug, das sichergestellt wurde.

Der Viersener wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht auf der Wache. Am Vormittag wurde er entlassen.

Verschwunden bleibt das Fahrrad. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Cityspeed in weiß. Sattel und Griffe sind aus braunem Leder. Möglicherweise hat es jemand in der Nähe der Gladbacher Straße gefunden und für eine Fundsache gehalten. Wer etwas über den Verbleib des Rades sagen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (79)

