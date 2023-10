Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geblendet und von der Straße abgekommen - Zeugen gesucht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf der L 2147 zwischen Schönau und Engelsbach ein Verkehrsunfall. Eine 86-Jährige kam in einer Linkskurve mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Strauchwerk zum Stehen. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Frau gab an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und den oder die Fahrerin des möglichen entgegenkommenden Fahrzeugs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0274039/2023 entgegengenommen. (ah)

