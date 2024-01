Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendieb flüchtet - Polizei ermittelt erfolgreich

St. Tönis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam dem Filialleiter eines Discounters auf der Straße Höhenhöfe eine männliche Person, bepackt mit einer vollen Tasche, durch den Eingangsbereich entgegen. Der 34-jähriger hielt den Mann am Arm fest, sprach ihn auf die Tasche an und forderte ihn auf, die Ware zu bezahlen. Der Dieb schrie den Filialleiter an, er soll loslassen sonst zeihe er ein Messer. Daraufhin lies der 34-Jährige ihn los und der Tatverdächtige konnte auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchten.

Ein Streifenteam sprach zunächst mit dem Filialleiter vor Ort. Auf Grund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung in einer Straßenbahn in St. Tönis gefunden werden. Die volle blaue Tasche befand sich noch bei ihm. Ein Messer hatte er jedoch nicht bei sich. Die Tasche wurde durch die Beamten sichergestellt und eine Anzeige gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen aus Krefeld geschrieben. Der Marktleiter blieb unverletzt. (80)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell