Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - In Firma eingebrochen, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 16:45 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, versuchten noch unbekannte Einbrecher sich Zugang zu einer Firma in der Straße "Bannmatten" zu verschaffen. Metallzäune konnten ein Eindringen zu den Innenraum verhindern. Bereits an den Weihnachtsfeiertagen wurde in der Firma ein Einbruch gemeldet. Dabei gelang es den Dieben, Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu entwenden. Die Unbekannten hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell