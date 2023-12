Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahmen: Trio musste mit zur Wache - 32-Jähriger in Polizeigewahrsam; Einbrecher waren unterwegs; Unfallflucht: Lieferfahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Festnahmen: Trio musste mit zur Wache - 32-Jähriger in Polizeigewahrsam - Hanau

(fg) Nach einem Ladendiebstahl aus einem Selbstbedienungsgeschäft am Bahnhof in Hanau nahm die Polizei am frühen Freitagmorgen drei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden die Beamten bei zweien Bargeld sowie Betäubungsmittel; des Weiteren wurden zwei Reizstoffsprühgeräte aufgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat das Trio den Selbstbedienungsladen kurz vor Mitternacht und nahm Ware im Wert von rund 360 Euro mit, ohne diese zu bezahlen. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte den offensichtlichen Ladendiebstahl mit. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation am Freiheitsplatz stellte das Trio in Tatortnähe und begann mit der Kontrolle. Hierbei fanden sie Haschischplatten (rund 250 Gramm) sowie etwa 26 Gramm Kokain, welches in kleine Tüten verpackt war. Die drei Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Zwei der vorläufig Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen; auf sie kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie des Ladendiebstahls zu. Ein Tatverdächtiger sitzt nach wie vor im Gewahrsam, da derzeit eine richterliche Vorführung geprüft wird.

2. Einbrecher waren unterwegs - Brachttal/Schlierbach

(cb) Am Donnerstag waren Einbrecher in Brachttal unterwegs und brachen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hippegasse (20er-Hausnummern) ein. Die Hausbewohner verließen gegen 16 Uhr ihr Anwesen und mussten bei ihrer Rückkehr, gegen 20 Uhr, den Einbruch feststellen. Ersten Erkenntnissen nach begaben sich die Langfinger in jeden Raum des Gebäudes und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Mit dem Schmuck der Bewohner flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Auch in ein benachbartes Haus in der Hippegasse (10er-Hausnummern) drangen bislang unbekannten Täter am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr ein. Vermutlich gelangten diese auch hier über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus. Nachdem die Langfinger alle Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Rufnummer 06181 100-123.

3. Unfallflucht: Lieferfahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise - Schlüchtern

(jm) Wer am Donnerstagmittag in der Schmiedsgasse unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Gegen 12.10 Uhr parkte ein weißer Renault Master in Höhe der Hausnummer 16. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Renault beim Vorbeifahren gestreift und einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Die Polizei Schlüchtern bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 08.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell