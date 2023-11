Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.11.2023

Einbruch in Firmengebäude / Zeugenaufruf

Am 04.11.2023, zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr, brachen unbek. Täter über ein Dachfenster in eine Werkstatt mit Büroräumen in der Richtstraße in Delmenhorst ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten durch ein Fenster eines Büroraumes. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-15590) zu melden.

