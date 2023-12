Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebe stahlen BMW X6; Kompletträder entwendet: Polizei sucht Zeugen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Diebe stahlen BMW X6 - Heusenstamm

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Freitag in der Brückenstraße einen in Höhe der 10er-Hausnummern geparkten BMW X 6. Das hochwertige schwarze Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand gegen 2.15 Uhr und fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Sie waren etwa 1,80 Meter groß. Einer hatte dunkle Haare und trug eine Jeanshose sowie eine helle Jacke mit Kapuze. Sein Komplize war mit einer Jeanshose, einem Kapuzenpullover, einer Steppjacke, einer schwarzen Wollmütze und Sneakers bekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234. Die Kriminalpolizei rät:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden.

-Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

2. Kompletträder entwendet: Polizei sucht Zeugen - Mühlheim

(cb) Mindestens vier Sätze Kompletträder wurden vom Gelände eines Autohauses in der Dieselstraße (60er-Hausnummern) entwendet. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die unbekannten Täter zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, auf das umzäunte Gelände. Dort begaben sie sich zu vier hochwertigen Fahrzeugen und entwendeten von diesen die Kompletträder. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 08.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

