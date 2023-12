Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 20.000 Euro Schaden bei Heizlüfter-Brand

Langenselbold (ots)

(lei) Etwa 20.000 Euro an Sachschaden, so die erste Bilanz, sind am Donnerstagnachmittag bei einem Brand auf dem Gelände einer Unterkunft für Geflüchtete entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Ringstraße alarmiert, weil Rauch in einem dort aufgestellten Duschcontainer gemeldet wurde. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, denn offenbar war darin ein für den Feuchtraumbetrieb zwar vorgesehener, jedoch offenbar überlasteter Heizlüfter in Brand geraten. Das Feuer hatte, so der glückliche Umstand, eine Wasserleitung beschädigt, was dazu führte, dass das herausspritzende Wasser die Flammen größtenteils bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte abgelöscht hatte. Durch die Rauchentwicklung ist der Container bis auf Weiteres jedoch nicht mehr nutzbar. Einige der Bewohner müssen aufgrund dessen nun wohl umquartiert werden.

