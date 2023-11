Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Brandstifter ?

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Duisburger Polizei nach einem Tatverdächtigen, der am Montagmorgen des 18. September (4:40 Uhr) eine Scheune des Lehr- und Lernbauernhofs an der Straße Am Ingenhammshof in Brand gesteckt hat.

Auch wenn in diesem Fall keine Menschen zu Schaden kamen, starben in der Scheune zwei Rin-der. An dem Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5606595 ).

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind nun Bilder und eine Videosequenz des Mannes abrufbar, der das Feuer mutmaßlich gelegt hat: https://polizei.nrw/fahndung/119809

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei zu wenden.

