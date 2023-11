Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizei sucht Zeugen zur Identifizierung eines unbekannten Toten

Duisburg (ots)

Bereits am Nachmittag des 5. November entdeckten Spaziergänger gegen 16 Uhr im Schwelgernpark (Wiesenstraße / Wilfriedstraße) einen unbekannten Mann, der sich offensichtlich an einem Baum erhangen hatte. Die alarmierte Polizei barg den Toten, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 10. November obduziert wurde. Im Rahmen der Untersuchung ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Gleichwohl ist bislang nicht geklärt, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Toten geben können: Er ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1,66 Meter groß, hat eine untersetzte Figur und graumeliertes Haar sowie einen grauen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem Norwegerpullover und einer schwarzen Jacke.

Bilder des unbekannten Toten sowie seiner Bekleidung finden sich im Internet auf der Fahndungsseite der Duisburger Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/119567.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

