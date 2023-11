POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Lkw stößt mit E-Scooter zusammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - In der Nacht von Samstag (11. November) auf Sonntag (12. November) gingen an drei Schulen im Duisburger Stadtgebiet Bombendrohungen per E-Mail ein. Die Schulleitungen der Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg, der Gesamtschule Duisburg-Mitte und der Gesamtschule Duisburg-Walsum verständigten ...

mehr