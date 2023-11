Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Flucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Taxifahrgast und weitere Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (5. November) kam es in den frühen Morgenstunden auf der Margarethenstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher unerkannt entkam: Gegen 5:50 Uhr prallte der Fahrer eines dunklen Pkw auf regennasser Fahrbahn zwischen der Brücken- und der Werthauser Straße gegen einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Mercedes. Diesen schob er gegen einen davor parkenden schwarzen VW, der ebenfalls massiv beschädigt wurde. Anschließend setzte der Unfallfahrer seine Fahrt in Richtung Rumeln-Kaldenhausen fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Ein Taxifahrer und sein Fahrgast hatten den Vorfall bemerkt. Der Taxifahrer konnte allerdings das Kennzeichen des Unfallflüchtigen nicht ablesen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Wagen oder dessen Fahrer machen können. Insbesondere wird der Fahrgast des Taxis gesucht, der später an der Atroper Straße ausstieg, um zur Arbeit zu gehen. Dieser Zeuge gab an, aus Ghana zu stammen und war mit einer gelben Regenjacke bekleidet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

