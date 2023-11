Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Pkw erfasst 15-jährige - Fragen zum Unfallhergang offen

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (8. November) wurde auf der Weseler Straße in der Nähe der Einmündung Gertrudenstraße kurz nach 18 Uhr eine 15-Jährige von einem Pkw erfasst. Möglicherweise soll die Fußgängerin ohne auf den fließenden Verkehr zu achten versucht haben, die Weseler Straße zu überqueren. Die Fahrerin (77) eines herannahenden Skoda Fabia konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass die Jugendliche von dem Fahrzeug frontal getroffen und schwer verletzt wurde. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Kurze Zeit nachdem die 77-Jährige aufgrund des Unfallgeschehens angehalten hatte, wurde ihr aus dem Fahrzeuginnenraum ihre Handtasche entwendet.

Zum eigentlichen Unfallhergang machten Zeugen unterschiedliche Angaben: So ist bislang nicht geklärt, ob es weitere Unfallbeteiligte gibt. Die Polizei bittet daher Personen, die zum Unfallhergang oder zu dem Verbleib der Handtasche Angaben machen können, sich beim Verkehrskommissariat 21 melden (Telefon: 0203 2800).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell