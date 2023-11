Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Raubüberfall auf Wettbüro - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend (9. November, 23:10 Uhr) ein Wettbüro an der Augustastraße überfallen und ausgeraubt. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter (33) mit einer Schusswaffe, stieß ihn zu Boden und schnappte sich die Einnahmen. Er flüchtete mit der Beute in Richtung Rheindeichstraße. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können: Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug einen weißen Pullover, eine Kopfbedeckung sowie eine schwarze Corona-Maske. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell