Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raubüberfall auf Getränkemarkt - Täter flüchten ohne Beute

Duisburg (ots)

Zwei Maskierte wollten am Freitagmorgen (10. November, gegen 7:50 Uhr) einen Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße ausrauben. Das Duo lauerte zwei Mitarbeitern am Eingangsbereich auf und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Den Mitarbeitern gelang es, sich im Geschäft in Sicherheit zu bringen und die Türe zu verschließen. Ohne Beute flüchteten die Täter.

Wer kann Angaben zu den Räubern machen? Einer von ihnen trug einen schwarzen, der andere einen rot/orangen Kapuzenpullover, außerdem eine weiße Kappe. Beide hatten weiße Handschuhe an. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter bereits ab 7:30 Uhr in der Nähe aufgehalten haben, vermutlich in Höhe eines katholischen Pfarramtes. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

